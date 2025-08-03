ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ

Футбольный матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА завершился со счетом 1:1. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В игре отличились игрок ЦСКА Алеррандро, который открыл счет на 33-й минуте, и нападающий «Зенита» Александр Соболев. Он реализовал пенальти на 76-й минуте. На игре присутствовали 45 тыс. болельщиков. В прошедшем туре «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:1.

Сегодня также встречались «Акрон» и «Спартак». Игра тоже закончилась со счетом 1:1. Соперники забили мячи в добавленное время во втором тайме.