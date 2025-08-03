Более 130 поддонов с гумпомощью поставили в сектор Газа

Израиль, Франция, Германия, Бельгия, Иордания, Египет и ОАЭ доставили по воздуху 136 поддонов с гуманитарной помощью в южную и северную части сектора Газа. Поставку гуманитарных грузов организовали в сотрудничестве с Армией Израиля (ЦАХАЛ), сообщили в ее пресс-службе.

ЦАХАЛ также заявил, что продолжит улучшать гуманитарную ситуацию в регионе при поддержке международного сообщества. В ведомстве подчеркнули, что Израиль опровергает ложные заявления о «преднамеренном голоде» и геноциде в Газе.

27 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что смягчит гуманитарную политику в секторе Газа. По его словам, Израиль создаст гуманитарные коридоры для конвоев ООН с продовольствием и лекарствами для мирных жителей, а также сам будет демонстративно снабжать район гуманитарной помощью.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Израильская армия берет паузы».