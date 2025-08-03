Опубликовано спутниковое фото извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке. Кадр сделал спутник группировки «Арктика-М».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГК«Роскосмос» Фото: Telegram-канал ГК«Роскосмос»

На снимке виден пепловый выброс. Его высота, по данным «Роскосмоса», составляет 5-6 км над уровнем моря. В управлении МЧС по Камчатскому краю уточнили, что пепловый шлейф пройдет мимо населенных пунктов.

Сегодня в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщали, что начавший извергаться впервые за всю историю наблюдений вулкан Крашенинникова стал менее активным. Накануне МЧС по региону предупреждало о пяти активных вулканах на полуострове, проснувшихся после землетрясения.