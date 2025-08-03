Эстония устанавливает заграждения на Нарвском мосту на границе с Россией

Эстония установила на мосту через Нарву, соединяющем страну с Россией, металлические ворота. Также с эстонской стороны планируется поставить дополнительные барьеры. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Сейчас ворота перекрывают только автомобильную полосу погранпункта. Пешеходная часть открыта, но на ней тоже планируется установка ворот. «Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта»,— сказал руководитель погранпункта Антти Ээнсалу.

По словам господина Ээнсалу, пять лет назад автомобиль из России прорвал установленные барьеры. Ворота позволят предотвратить незаконный проезд. Также мера поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, на случай прибытия большого числа мигрантов, добавил руководитель погранпункта.

В июне глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что контрольно-пропускной пункт «Нарва-1» на границе с Россией могут закрыть, если очереди станут слишком большими и ухудшатся условия пересечения границы.