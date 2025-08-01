Медика затянуло дымом в СИЗО

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу медика Никиту Никитина, который нескольким днями ранее был задержан при попытке поджечь несколькими коктейлями Молотова отделение банка в Пушкине. Сделать это у него не вышло: фитиль бутылки с зажигательной смесью задымился, но так и не загорелся. Однако этого хватило, чтобы вменить молодому человеку совершение теракта, что подразумевает от 10 до 20 лет лишения свободы. Незадолго до инцидента он и сам стал жертвой мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Никита Никитин в зале суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Обвиняемый Никита Никитин в зале суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Пушкинский районный суд постановил заключить под стражу 27-летнего фельдшера Гатчинской клинической межрайонной больницы Никиту Никитина, обвиняемого в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Следствие полагает, что 29 июля около 13:30 фигурант проник в операционный зал «Банка Санкт-Петербург» на Октябрьском бульваре в Пушкине и бросил там бутылку с горючей жидкостью. Фитиль задымился, но так и не загорелся, после чего помещение затянуло дымом. Охранники банка нажали кнопку тревожной сигнализации и воспользовались огнетушителем, говорится в материалах дела.

Никитин был задержан прибывшим нарядом Росгвардии при содействии службы безопасности банка. В этот же день ему предъявили обвинение. Как позже выяснилось, незадолго до происшествия телефонные мошенники заставили медика взять кредит и, по классической схеме, перевести все деньги на продиктованный счет.

Как уточнили «Ъ-СПб» источники в правоохранительных органах, чтобы вернуть сумму, аферисты убедили молодого человека смастерить коктейли Молотова и пойти в банк: когда тот бросил в помещение одну из бутылок, то кричал об ограблении.

Следователь на заседании по избранию меры пресечения сообщил, что Никита Никитин взял кредит на 3,5 млн рублей и совершил преступление под «воздействием третьих лиц». Версии про украинский след в зале суда не прозвучало.

Наказание по ч. 1 ст. 205 УК РФ подразумевает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Свою вину Никитин признал.

Защита обвиняемого просила суд не заключать фельдшера в СИЗО, ограничившись запретом определенных действий. Сам подсудимый также просил о более мягкой мере: обещал больше преступлений не совершать, отметили в пресс-службе петербургских судов. «Ошибочность своих действий он осознал»,— дополнила адвокат.

С учетом позиции прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 сентября. Ход расследования уголовного дела находится на контроле петербургской прокуратуры.

Андрей Кучеров