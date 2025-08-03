В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что после атаки беспилотников на нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Кроме того, обломки БПЛА упали на строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной.

Дмитрий Холодный