Школьник из Ставрополя стал чемпионом по муай-тай в Таиланде

16-летний воспитанник ставропольской школы единоборств Алэн Джаниян стал чемпионом, победив действующего 25-летнего чемпиона Тайланда по муай-тай на острове Самуи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Ставрополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

Российские спортсмены встретились с местными бойцами, для которых муай-тай является частью национальной культуры. В соревнованиях также участвовали Рустам Ефремян, Иван Замаруев, Валерий Костроминов, Эрнест Багдасарян и Арнольд Джаниян. Ставропольские атлеты показали высокий уровень мастерства, завоевав несколько побед в честных поединках.

«Наши ребята показали высокий уровень подготовки и мастерства и достойно представили нашу страну и наш город на международном ринге, завоевав несколько побед в честных поединках по муай-тай. Гордимся молодыми ставропольцами и их тренером и желаем новых профессиональных и спортивных успехов»,— поздравил спортсменов глава города Иван Ульянченко.

Тат Гаспарян