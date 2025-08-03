Пожар на нефтебазе в Сочи тушат 130 человек

Обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами в Адлерском районе Сочи. Произошло возгорание. Его ликвидируют 127 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пожарные используют 35 единиц техники. От МЧС задействовано 75 специалистов и 22 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет, уточняет мэр Сочи Андрей Прошунин. Он призвал жителей не снимать и не выкладывать видео с места происшествия.

В оперштабе Краснодарского края отметили, что объем горящего резервуара составляет 2 тыс. куб. м. Обломки БПЛА также повредили пять гаражей в кооперативе на улице Авиационной. Возгорание было потушено до приезда пожарных. На этой же улице специалисты тушат пожар в магазине.

Около 2:00 мск в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Она была отменена через четыре часа. По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Краснодарским краем был сбит один беспилотник.