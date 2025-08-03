Sunday Times: Великобритания планирует вывезти на лечение 300 детей из Газы

Правительство Великобритании разрабатывает планы по эвакуации до 300 тяжелобольных детей из сектора Газа для прохождения лечения в британских клиниках. Детали программы будут официально объявлены в ближайшие недели. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, над программой работают глава МИД Дэвид Лэмми, министр внутренних дел Иветт Купер и глава Минздрава Уэз Стритинг. Каждый ребёнок из Газы будет доставлен в сопровождении одного из родителей или опекуна. Британское правительство ожидает, что некоторые из эвакуированных детей не вернутся на родину после завершения лечения, добавили в газете.

С октября 2023 года, после обострения палестино-израильского конфликта, медицинские визы для лечения в Великобритании были выданы только трём детям из Газы.