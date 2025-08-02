Постпред США при НАТО: Трамп считает, что конфликт на Украине решится переговорами

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер рассказал об убеждении президента США Дональда Трампа, что конфликт на Украине должен решиться за столом переговоров. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

«Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов он должен быть завершен при помощи переговоров, должен быть достигнут мир»,— сказал он.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Подробнее об ультиматуме Вашингтона — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».