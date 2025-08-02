В Ярославле открыли бюст адмирала Ушакова
В Ярославле на Волжской набережной открыли бюст адмирала Федора Ушакова. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Фото: Правительство Ярославской области
«Открыли в Ярославле бюст адмирала Федора Федоровича Ушакова, великого флотоводца, которым гордится наш регион. Его образ воплощает доблесть русского флота. Памятник установили на Волжской набережной, у речного вокзала. И это тоже символично, ведь детство будущего флотоводца прошло на Волге»,— написал господин Евраев.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что право установки бюста получил ЯрГУ им. Демидова в качестве специального приза по итогам студенческой исторической игры «Федор Ушаков и его время». Сам бюст стал подарком фонда Андрея Первозванного.
Выдающийся флотоводец, адмирал Федор Ушаков родился в 1745 году в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Крещен адмирал был в Церкви Богоявления на Острову в селе Хопылево Ярославской области. В прошлом году церкви передали частицу мощей адмирала.