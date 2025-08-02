В Ярославле открыли бюст адмирала Ушакова

В Ярославле на Волжской набережной открыли бюст адмирала Федора Ушакова. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Открыли в Ярославле бюст адмирала Федора Федоровича Ушакова, великого флотоводца, которым гордится наш регион. Его образ воплощает доблесть русского флота. Памятник установили на Волжской набережной, у речного вокзала. И это тоже символично, ведь детство будущего флотоводца прошло на Волге»,— написал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что право установки бюста получил ЯрГУ им. Демидова в качестве специального приза по итогам студенческой исторической игры «Федор Ушаков и его время». Сам бюст стал подарком фонда Андрея Первозванного.