В Свердловской области установили рекорд по развертыванию огромного флага ВДВ

Представители Книги рекордов России зафиксировали на аэродроме Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в селе Логиново рекорд по развертыванию войскового флага, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Чемпион мира по парашютному спорту Александр Касков совершил прыжок с 2 тыс. метров и на отметке 1,2 тыс. метров развернул самый большой флаг воздушно-десантных войск (ВДВ) площадью в 1,2 тыс. квадратных метров.

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По данным департамента, ширина шлага составила 27,5 метра, длина — 45,5 метра, вес — 170 килограммов.

Празднование 95-летней годовщины со дня создания ВДВ в Свердловской области началось с прыжков парашютистов у Водонапорной башни в Историческом сквере Екатеринбурга. После ветераны и военнослужащие провели шествие от памятника основателям города Василия Татищева и Вильгельма де Геннина до мемориала «Черный тюльпан». Около него десантники провели торжественный митинг и возложили цветы к подножию мемориала.

В субботу, 2 августа, к вестернам и военнослужащим ВДВ обратились уральские политики. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога отметил, что военнослужащие «всегда были там, где нужно действовать быстро, четко и с полной самоотдачей». Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что все уральцы, которые проходят службу в ВДВ, навсегда «становятся частью крепкого нерушимого боевого братства». Председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина подчеркнула, что десантные войска «по праву считаются элитой вооруженных сил России».

Василий Алексеев