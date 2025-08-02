В Екатеринбурге прошли шествие и митинг десантников в честь 95-летия ВДВ

Ветераны и военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге провели шествие от памятника основателям города Василия Татищева и Вильгельма де Геннина до мемориала «Черный тюльпан» в честь 95-ой годовщины создания ВДВ. «Мы прошли единым строем в знак памяти о павших боевых товарищах и в честь живых, кто сегодня продолжает служить Родине с достоинством и честью. Это символ преемственности поколений и напоминание о том, что мир и безопасность страны всегда имеют свою цену»,— написал председатель правления свердловского союза ветеранов, депутат заксобрания Виктор Бабенко в своем Telegram-канале.

Около «Черного тюльпана» десантники провели торжественный митинг и возложили цветы к подножию мемориала.

Ранее к вестернам и военнослужащим ВДВ обратились уральские политики. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога отметил, что военнослужащие «всегда были там, где нужно действовать быстро, четко и с полной самоотдачей». Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что все уральцы, которые проходят службу в ВДВ, навсегда «становятся частью крепкого нерушимого боевого братства». Председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина подчеркнула, что десантные войска «по праву считаются элитой вооруженных сил России».

Василий Алексеев