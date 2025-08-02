Жога, Паслер и Бабушкина поздравили уральцев с Днем ВДВ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил уральских десантников с 95-летием со дня образования воздушно-десантных войск (ВДВ). Полпред отметил, что военнослужащие «всегда были там, где нужно действовать быстро, четко и с полной самоотдачей». «ВДВ — это символ решимости, силы духа и безусловного исполнения воинского долга»,— добавил господин Жога.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что все уральцы, которые проходят службу в ВДВ, навсегда «становятся частью крепкого нерушимого боевого братства». Он подчеркнул, что ВДВ внесли весомый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. «Отважно сражались в "горячих точках" и принимали участие в миротворческих миссиях, в решении локальных вооруженных конфликтов и антитеррористических операциях»,— добавил господин Паслер.

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что десантные войска «по праву считаются элитой вооруженных сил России». «Вся история ВДВ — это летопись героических подвигов сильных, мужественных людей, верных Родине и воинскому долгу. Десантники всегда там, где труднее всего, им доверяют самые сложные и опасные задачи»,— отметила спикер. Госпожа Бабушкина добавила, что солдаты и офицеры ВДВ и по окончании службы «бережно хранят легендарные традиции десанта». «Десантники участвуют в создании памятников и музейных экспозиций, посвященных воинской доблести уральцев, принимают активное участие в патриотическом воспитании школьников»,— добавила она.

Василий Алексеев