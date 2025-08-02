Глава СКР потребовал доклад по уголовным делам о взрыве дома в Нижнем Тагиле

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам об обрушении двух подъездов дома на Сибирской улице, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в котором 1 августа 2024 года произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее, 30 июля, к генералу обратилась жительница дома Елена Сербинова, которая в результате трагедии потеряла 12-летнию дочь Полину Анянову. «Следствие пришло к выводу о моей вине в этом взрыве, как владельца квартиры №2, в которой якобы был эпицентр взрыва»,— написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на Сибирской улице, 81 в Нижнем Тагиле

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дом на Сибирской улице, 81 в Нижнем Тагиле

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам жительницы, 23 июня в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «Изначально я была потерпевшей по уголовному делу по факту преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.— "Ъ-Урал") в отношении газовщиков»,— добавила она.

Елена Сербинова указала на неправильность выводов судебной экспертизы. Жительница дома пояснила, что в день трагедии газовый стояк в ее квартире был перекрыт, окна в помещении были открыты на проветривание, сотрудники газовой службы не выписывали ей предписаний об устранении нарушений после проведений проверок газа за 1,5 месяца до взрыва. «Я потеряла дочь в этой трагедии, это самое большое горе для меня. Спустя год, после не конкретизированных выводов следствия, я вынуждена доказывать свою невиновность, тратить силы, нервы и деньги на адвокатов. Хочется увидеть объективные результаты и причины возникновения трагедии»,— сказала она.

Елену Сербинову поддержали Ольга и Михаил Касьяновы, которые являются потерпевшими по уголовному делу по факту обрушения двух подъездов дома. Семья призвала главу СКР взять уголовное дело на личный контроль. «Ключи от квартиры были у нас. Мы следили за ней, лично я перекрывала в ней газ, окна были на микропроветривании, о чем было доведено следствию. Трагедия не могла произойти именно в квартире Елены, и вены ее нет»,— сказала на в обращении Ольга Касьянова на своей во «ВКонтакте».

Руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко представит доклад генералу Бастрыкину о проведенном по уголовным делам комплексе следственных действий и о результатах судебной экспертизы. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— подчеркнули в пресс-службе.

В результате взрыва газа в доме на Сибирской улице, 81 в Нижнем Тагиле погибло 11 человек, 15 человек получили травмы. Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает дела мастера Максима Гривского, слесарей Александра Алимова и Александра Ерыкина. По данным следствия, 24 июня 2024 года сотрудники газовой службы проводили проверку внутригазового оборудования в доме. Во время проверки они не обнаружили неполадок.

Василий Алексеев