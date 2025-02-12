Фигуранта по делу о взрыве в доме в Нижнем Тагиле оставили под домашним арестом

Суд апелляционной инстанции в Екатеринбурге оставил под домашним арестом мастера ГАЗЭКС Максима Гривского, который является фигурантом в уголовном деле о взрыве газа, в результате которого обрушился дом в Нижнем Тагиле, передает Свердловский областной суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение подъезда жилого дома в результате взрыва газового баллона на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Обрушение подъезда жилого дома в результате взрыва газового баллона на улице Сибирской в Нижнем Тагиле

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Максим Гривский обвиняется по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Адвокат подал апелляционную жалобу в облсуд с просьбой изменить меру пресечения на запрет определенных действий, однако суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Напомним, в январе Ленинский районный суд Екатеринбурга до 1 мая продлил домашний арест мастеру Максиму Гривскому, слесарям Александру Алимову и Александре Ерыкиной. По данным следствия, 24 июня 2024 года сотрудники газовой службы проводили проверку внутригазового оборудования в доме №81 по улице Сибирской. Во время проверки они не обнаружили неполадок.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме произошел 1 августа прошлого года. В результате обрушились первый и второй подъезды (всего их в доме было шесть). В результате ЧП 10 человек погибли, среди них пятеро детей, 15 человек получили травмы.

Подробнее об аресте сотрудников ГАЗЭКС — в материале «Ъ-Урал» «Обрушению дома избрали меру пресечения».

Ирина Пичурина