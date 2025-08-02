На перевале Аишха в районе Красной поляны открыли памятник павшим воинам
На перевале Аишха в районе Красной поляны открыли памятник «Воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины». Об этом сообщает администрация Сочи.
Фото: «Ъ-Кубань»
Скульптура высотой 1,7 м изображает советского солдата, преклонившего колено в память о павших.
Отмечается, что перевал Аишха имел стратегическое значение в обороне Сочи и Красной Поляны от фашистских захватчиков. Перевал стал символом мужества советских солдат.