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На перевале Аишха в районе Красной поляны открыли памятник павшим воинам

На перевале Аишха в районе Красной поляны открыли памятник «Воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины». Об этом сообщает администрация Сочи.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Скульптура высотой 1,7 м изображает советского солдата, преклонившего колено в память о павших.

Отмечается, что перевал Аишха имел стратегическое значение в обороне Сочи и Красной Поляны от фашистских захватчиков. Перевал стал символом мужества советских солдат.

Михаил Волкодав

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