Ураган повредил крыши МКД в ярославском селе

В Большом Селе в результате ураганного ветра повреждены кровли шести многоквартирных домов. Об этом сообщил глава Большесельского округа Алексей Шутов.

По его словам, ураган в округе прошел 2 августа. К настоящему моменту рабочие уже занялись восстановлением крыш. Параллельно идет работа по расчистке дорог и улиц от поваленных ветром деревьев.

«Прикладываем все усилия, чтобы оперативно устранить последствия непогоды. Просим сохранять спокойствие и оказывать содействие ремонтным бригадам»,— написал господин Шутов.

Алла Чижова