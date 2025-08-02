Мост поврежден в Брянской области после атаки беспилотников
Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших среди гражданского населения нет.
«В результате сброса взрывных устройств вблизи населенного пункта Рудня-Цата поврежден мост», — рассказал глава региона.
Также БПЛА ударил по жилому дому в селе Некислица Севского района области. Пострадала женщина.
Министерство обороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над территорией РФ.