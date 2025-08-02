Бастрыкин затребовал доклад об избиении детей в детском саду Тюменской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях помощника воспитателя детского сада в селе Бердюжье (Тюменская область), сообщили в пресс-службе ведомства. В обращении генералу родители указали, что в январе женщина применила физическую силу к двум воспитанникам, из-за чего дети получили травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Руководство дошкольного учреждения пыталось скрыть сведения о происшествии. Несмотря на признание судом злоумышленницы виновной в нанесении побоев детям, до настоящего времени она продолжает осуществлять трудовую деятельность»,— добавили в СКР. В ведомстве подчеркнули, что обращения родителей в компетентные органы «результатов не принесли».

По данным пресс-службы, СУ СКР по Тюменской области по информации родителей возбудил уголовное дело. Доклад о ходе и результатах его расследования генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по региону Александр Кубляков. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев