В Самарской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА

В Самарской области сегодня, второго августа, в 14:05 (MSK+1) объявлен отбой опасности атаки БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предостережение об угрозе атаки беспилотников было повторного объявлено в 11:07. Аэропорт Курумоч снова приостановил работу, но спустя примерно полчаса в Росавиации объявили о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Курумоче.

Утром в 7:01 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске». Около 9:00 глава региона сообщил, что «в результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина». Самарец находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА. Глава Самары Иван Носков пообещал оказать помощь, в том числе материальную, супруге погибшего.

Сабрина Самедова