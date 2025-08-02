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Разыскивавшийся глава «Афанасия» вышел на связь после землетрясения на Камчатке

Генеральный директор пивоваренного холдинга «Афанасий» Максим Ларин подтвердил, что не пострадал во время землетрясения на Камчатке. СМИ писали, что его и других сотрудников компании объявили в розыск, когда туристическая группа перестала выходить на связь.

Фото: @larin_afanasy, instagram.com / larin_afanasy

Фото: @larin_afanasy, instagram.com / larin_afanasy

В соцсети господин Ларин рассказал, что вместе с друзьями отправился на рыбалку. Группа на своем судне заходила в русла рек, ловила горбушу. Во время захода в бухту Велючинская началось землетрясение. «Скалы задвигались и стали осыпаться... Вода покрылась мелкой рябью, и баркас задрожал... Птицы поднялись в воздух с истошным криком», — описал впечатления Максим Ларин.

По его словам, когда судно позднее пришло в бухту Русскую, «цунами подняло огромную волну... местные постройки или разрушило или смыло в океан». Рыбаки продолжили путь, зашли еще в несколько рек, но «наступила смута»: «Мы поймали в реке камбалу, а горбуши как и не было». По пути в порт Авачинской бухты их судно остановила береговая охрана и сообщила, что граждане «в розыске как пропавшие в стихии». Свой пост господин Ларин завершил словами: «Всем рекомендую Камчатку».

30 июля недалеко от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой до 8,8.

Подробнее — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».

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