Во время атаки БПЛА на Пензенскую область один человек погиб, двое пострадали

Рано утром сегодня, 2 августа, Пензенская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). К сожалению, не обошлось без погибших.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что в утренние часы сегодня силы ПВО ликвидировали в регионе пять БПЛА. Враг в очередной раз ударил по пензенскому предприятию. Господин Мельниченко прибыл на место происшествия. По словам губернатора, погибла женщина, еще два человека получили травмы. Пострадавшим оказывают помощь медики.

Олег Мельниченко призвал пензенцев сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что пришлось ограничить работу мобильного интернета, а также объявить режим «воздушной опасности». Кроме того, приостановили движение общественного транспорта. Губернатор попросил жителей не покидать безопасные места до отбоя сигнала «воздушная опасность».

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пострадавших в результате атаки беспилотников и оказание им необходимой помощи. Надзорный орган взаимодействует со всеми ведомствами с целью оперативного оказания всесторонней помощи гражданам.

До этого в Пензе объявляли режим «воздушная опасность» утром 31 июля. Олег Мельниченко рассказывал, что одно из предприятий в Заводском районе Пензы атаковали девять БПЛА. Тогда никто не пострадал. При этом был поврежден фасад одного из цехов, а также загорелся склад.

Павел Фролов