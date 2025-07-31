В Пензе утром 31 июля объявлен режим «воздушная опасность»

В Пензе объявили режим «воздушная опасность». Об этом утром 31 июля сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По словам главы региона, «запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению». Как только такой сигнал получен, как уточнил господин Мельниченко, находящимся в здании следует отойти от окон и не пользоваться лифтом. Тем, кто находится на улице, необходимо зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или укрытие.

Олег Мельниченко призвал пензенцев не покидать безопасные места до отбоя «воздушной опасности». Здесь https://vk.cc/cO9AqX показано, где находятся подвальные помещения в Пензенской области, в которых можно укрыться.

Ранее сегодня губернатор сообщил об атаке беспилотников на одно из промышленных предприятий Пензенской области. Там произошло возгорание, никто не пострадал, разрушений нет.

Павел Фролов