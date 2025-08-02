Нефтекомпании Индии продолжают покупать российскую нефть вопреки пошлинам Трампа

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) продолжают закупать нефть у российских поставщиков, сообщили источники местного агентства ANI. По их данным, решения о поставках принимаются с учетом «цены, качества нефти, запасов, логистики и других экономических факторов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

Собеседники агентства не подтвердили, что Индия приостановила закупку российской нефти. По данным газеты Mint, закупки ведут индийские компании Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL). «Индия, третий по величине потребитель энергии в мире, на 85% зависящая от импорта сырой нефти, адаптировала свои источники поставок, чтобы обеспечить себя энергией, соблюдая международные нормы»,— пояснили источники ANI.

30 июля президент США Дональд Трамп заявил, что с августа введет в отношении индийских товаров 25-процентные пошлины. Среди причин он указал тот факт, что Индия — один из крупнейших покупателей российских энергоносителей. Господин Трамп утверждал, что индийские власти решили прекратить закупать нефть из России. По данным ТАСС, правительство Индии не отдавало распоряжений НПЗ прекратить закупки российской нефти.