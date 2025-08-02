В очереди к Крымскому мосту скопилось почти 2,8 тысячи машин

По состоянию на 9:00 мск в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 1930 транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов, сообщила пресс-служба моста. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 865 транспортных средств, время ожидания — почти три часа.

В прошлый раз пробки на досмотровых пунктах при подъездах к Крымскому были зафиксированы в конце июля. Вчера вечером на мосту перекрывали движение. В период до 3 августа на пунктах досмотра моста прогнозируют наибольшую загруженность в утренние часы в выходные.