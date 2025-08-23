Сегодня исполняется 54 года заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент РАН, академик РАН Геннадий Красников:

— Уважаемый Александр Валентинович! Поздравляю Вас с Днем рождения. Вас знают как талантливого руководителя, человека, обладающего незаурядными организаторскими способностями, высокими деловыми и личными качествами. Уверен, что Ваши знания, накопленный за годы работы профессиональный опыт, а также присущий Вам ответственный подход будут и дальше помогать Вам добиваться результатов во благо развития нашей страны, укрепления отечественного топливно-энергетического комплекса и российской электроэнергетики. Желаю Вам здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго.

Сегодня исполняется 65 лет председателю Общественного совета при МВД РФ, заслуженному юристу РФ, адвокату Анатолию Кучерене

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина:

— Сколько раз мы пытались дать определение времени или ощущаемому возрасту. И у нас никогда не получалось. Но есть коллеги, которые на своем примере показывают, что юбилей,— это просто цифра из паспорта. Жажда жизни, интерес к профессии, увлечение танцами — это про Вас, Анатолий Григорьевич! Вам все было по плечу раньше, по плечу и сейчас. И пусть так будет дальше. Поздравляю от себя и от всей адвокатской корпорации. Пусть все планы и мечты реализуются!

