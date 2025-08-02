Трамп: Россия умеет очень хорошо обходить санкции

Президент США Дональд Трамп признал, что власти России умеют справляться с санкциями, однако добавил, что Соединенные Штаты все равно готовы ввести новые ограничения. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

Так господин Трамп ответил на вопрос о том, какими будут его действия, если не удастся достичь соглашения по Украине за 10 дней. «Мы введем санкции. Он (президент России Владимир Путин — “Ъ”) очень хорошо (справляется) с санкциями, он умеет их обходить»,— сказал президент США.

Ранее Дональд Трамп дал России 10 дней для завершения конфликта на Украине, сократив установленный им же дедлайн, который ранее составлял 50 дней.

Подробнее об ультиматуме Вашингтона — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».