Главреда «Спорт24» снова оштрафовали за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Главного редактора интернет-издания «Спорт24» Самвела Авакяна снова оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смену пола или отказ от деторождения (4 ст. 6.21. КоАП). Его обязали выплатить 400 тыс. Руб, сообщает «РИА Новости».

Подробности дела не уточняются.

Ранее Мировой судья Таганского райсуда Москвы признал виновным Самвела Авакяна по той же статье и обязал оплатить штраф в 200 тыс. руб. Подробности также не раскрывались.