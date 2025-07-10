Главреда «Спорт24» оштрафовали за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Мировой судья Таганского райсуда Москвы оштрафовал на 200 тыс. руб. главного редактора интернет-издания «Спорт24» Самвела Авакяна. Его признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или отказа от деторождения. Пресс-служба столичных судов не сообщила подробности дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал Cудов общей юрисдикции города Москвы Фото: Telegram канал Cудов общей юрисдикции города Москвы

В апреле этого года по такой же статье штрафовали главреда Srorts.ru Владислава Воронина. Тогда причиной стала размещенная на сайте заметка об английском футбольном клубе «Стоунволл». Судья признал, что текст статьи рассматривал представителей ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) в исключительно положительном ключе. Также материал «формировал искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

Никита Черненко