Пентагон не раскрыл, где будут размещены обещанные Трампом атомные подлодки

Министерство обороны США не раскрыло подробности о передислокации двух американских атомных подводных лодок, которые были размещены в «соответствующих районах» по приказу президента США Дональда Трампа.

«Мы полагаемся в этом плане на Белый дом и заявление президента»,— сообщили ТАСС в Пентагоне.

Сегодня президент США сообщил, что приказал перебросить подводные лодки из-за высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в соцсетях. Господин Трамп не уточнил, куда были передислоцированы военные суда.

Конфликт между американским президентом и господином Медведевым обострился после того, как Дональд Трамп потребовал от России заключить мирное соглашение по Украине в срок от 10 до 12 дней. Он пригрозил, что если этого не произойдет, он введет новые санкции против Москвы.

Дмитрий Медведев написал в соцсети Х, что президенту США не стоит «играть в ультиматум с Россией», а господин Трамп призвал его «следить за словами» и назвал его «несостоявшимся бывшим лидером». После этого Дмитрий Медведев напомнил, что в России действует система «Мертвая рука» — автоматизированный комплекс ядерного сдерживания России.