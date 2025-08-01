Концерт «Ундервуд», авиашоу в Мочище, а также открытие выставки «Неизвестный Шуриц»
Куда сходить в Новосибирске со 2 по 8 августа
Где пройдет концерт «Ундервуд», приуроченный к 30-летию рок-группы, что можно будет увидеть на авиашоу в Мочище, а также что ожидает гостей выставки «Неизвестный Шуриц». Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».
2 августа (суббота)
Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ
На аэродроме Мочище состоится авиационный фестиваль «Вива Авиа!». Его гости увидят воздушные показы групп высшего пилотажа ВКС России, одиночные и групповые пилотажи воздушных судов гражданской авиации и авиации общего назначения, а также выступления раритетной техники. Фестиваль откроется в 10:00.
Фото: Георгий Безбородов, Коммерсантъ
В арт-резиденции «Юность» пройдет концерт «SpaceMan 1981». Это электронный проект из Сибири, музыканты-участники которого исполняют композиции, вдохновленные фантастическими фильмами, саундом 80-90х годов и видеоиграми. Начало в 19:00.
3 августа (воскресенье)
Фото: Алекс Степанов, Коммерсантъ
В технопарке «Ново-Николаевский» состоится четвертый этап чемпионата Drift Leto LETO на гоночной площадке Stroker. В программе заявлены дрифт-шоу, дрифт-такси, челленджи и автовыставка. В соревнованиях примут участие сильнейшие гонщики. Начало в 12:00.
4 августа (понедельник)
В Новосибирском государственном краеведческом музее к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне откроется выставка «Хабаровский процесс». С 25 по 30 декабря 1949 года в Хабаровске прошел один из важнейших судебных процессов XX века. На скамье подсудимых тогда находились 12 военных из Японии, которым были предъявлены обвинения в проведении экспериментов над людьми, а также разработке бактериологического оружия. Экспозиция содержит копии документов из фондов Хабаровского краевого музея им. Гродекова. Кроме того, в выставочном зале воссоздана обстановка судебного заседания. Выставка доступна с 12:00.
5 августа (вторник)
Фото: Must See Magic Film
В Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет спецпоказ фильма «Хорошенькая» Индии Дональдсон. 17-летняя девушка Сэм отправляется в поход в горы вместе с отцом и его другом. Между мужчинами происходит конфликт, и Сэм сталкивается с трудной реальностью. Нарушение границ и предательство ставят под сомнение ее надежды на примирение. Начало в 21:20.
6 августа (среда)
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ
В Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» покажут спектакль «Варшавская мелодия». Его представят артисты театра имени Евгения Вахтангова. Полина Рафеева и Иван Захава покажут две пьесы Леонида Зорина. «Варшавская мелодия» и «Перекресток» станут частью одной истории на сцене. Начало в 18:00.
7 августа (четверг)
Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ
В кино-кафе «Премьера» выступит рок-группа «Ундервуд». Музыканты отметят 30-летие коллектива большим концертом. В этот вечер они исполнят все хиты группы. Начало в 20:00.
В Новосибирском государственном краеведческом музе откроется выставка «Оружие Второй мировой войны» из коллекции Артиллерийского музея (Санкт-Петербург). Экспозиция включает более 100 образцов оружия Красной армии и стран антигитлеровской коалиции — Великобритании, США, Франции, Норвегии. Среди экспонатов гости смогут увидеть винтовки, пистолеты, автоматы, ручные и станковые пулеметы, а также военную форму того времени. Начало в 18:30.
8 августа (пятница)
В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка сибирского живописца и художника-графика Александра Шурица «Неизвестный Шуриц». Экспозиция приурочена к 80-летию со дня его рождения. Она включает более 60 работ на различные темы: библейские сюжеты, спортивные сцены, портреты, натюрморты и др. Полотна были собраны из музейных фондов, где хранились долгое время. Выставка доступна с 12:00.