ЦАХАЛ сообщил о перехвате запущенной хуситами ракеты

Йемен запустил ракету в сторону Израиля, системы ПВО ее успешно перехватили, сообщил Telegram-канал ЦАХАЛ. Из-за запуска в нескольких районах страны прозвучали сирены, о других последствиях удара не сообщается. Представители йеменского движения «Ансар Аллах» не сообщали об атаке по Израилю.

Йемен обстреливает Израиль периодически. Йеменское ополчение объясняет это ответом на действия Израиля в Газе. Также хуситы по этой причине обстреливают гражданские и военные корабли в Красном море.

На действия хуситов в этом году отреагировал президент США Дональд Трамп — в марте он приказал бомбить Йемен. Через два месяца он заявил, что армия достигла своих целей, и прекратил военную операцию, однако хуситы продолжили обстреливать территорию Израиля и суда в Красном море. Власти Израиля просят Дональда Трампа возобновить удары по Йемену.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль не рассчитал силу в Йемене».