Хуситы ударили по пяти объектам в Израиле

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион и еще четырем объектам в Израиле. Операция прошла успешно, все цели были поражены, сообщил представитель движения Яхья Сариа.

«Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Йемена провели успешную военную операцию по аэропорту Лод (старое название аэропорта Бен-Гурион.— “Ъ”) и другим военным объектам в районе Яффо, порту Умм-эр-Рашраш, аэропорту Рамон и жизненно важному объекту в районе Ашдода на оккупированной территории Палестины»,— сказал господин Сариа (цитата по «Аль-Масира»).

Ранее аэропорт Бен-Гурион подвергался атаке со стороны хуситов 17 июля. Тогда йеменские ВС запустили в его сторону баллистическую ракету и БПЛА. Армия обороны Израиля заявила, что ей удалось перехватить ракету хуситов.