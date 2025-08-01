Проезд по ЗСД будут ограничивать по ночам с 1 по 4 августа

На нескольких участках ЗСД на период с 1 по 4 августа вводятся дорожные ограничения из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».

С 21:00 1 августа до шести утра 2 августа будет закрыт для движения въезд на ЗСД с Левашовского шоссе в южном направлении. С 22:00 2 августа до 06:00 3 августа будут закрыты съезд с магистрали на Планерную улицу при движении на север, въезд на ЗСД с набережной Макарова в направлении юга.

С 23:00 3 августа до шести утра следующего дня будут закрыты съезд на ЗСД с Витебской развязки (в сторону севера) и съезд с магистрали на Витебскую развязку (в южном направлении).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Шпалерной и Торжковской улицам ограничат из-за дорожного ремонта.

Дарья Астанина