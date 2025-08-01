Приказ о сносе ресторана в парке 30-летия Победы признан законным

Ярославский районный суд отказал владелице ресторана в парке 30-летия Победы в удовлетворении иска о признании незаконным приказа Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Ярославля о демонтаже постройки. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что земля в парке была сдана в аренду под летнюю веранду, но там появилась двухэтажная постройка, в которой открылся ресторан. Власти Ярославля посчитали строение незаконным и обратились в суд с требованием о расторжении договора аренды. В этом Дзержинский районный суд отказал.

Однако параллельно Ярославский районный суд рассматривал иск владелицы ресторана, которая настаивала на признании приказа КУМИ о демонтаже объекта незаконным. По ее мнению, двухэтажное строение является не объектом капитального строительства, а верандой, то есть сооружением вспомогательного использования.

Суд обратил внимание, что по договору аренды земли на участке нельзя было возводить новые постоянные объекты недвижимости и временные сооружения без согласия арендодателя. Поэтому суд признал ресторан самовольно размещенным объектом. Владелица ресторана обжаловала решение, дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Алла Чижова