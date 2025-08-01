«Девелоперы вынуждены приостанавливать нынешние проекты и “замораживать” новые»

За первую половину в Ростове-на-Дону было введено в эксплуатацию 289 тыс. кв. м жилых площадей, что на 11,6% превышает показатели годом ранее. Такие данные размещены в информационной системе «Домостройпрофи». По информации аналитиков, 14 строящихся в донской столице многоквартирных домов должны быть сданы в третьем квартале, еще 26 — в четвертом квартале этого года, что положительно скажется на объемах и темпах ввода жилья в главном городе юга России. Нынешние объемы и темпы ввода жилья в Ростове недостаточны для такого города как центра агломерации, но полностью соответствую ситуации, сложившейся сейчас на региональном рынке новостроек, считает директор среднего бизнеса Альфа-Банка в Ростовской области Андрей Костин.



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«Если внимательно посмотрим на размещенные в системе данные по ростовскому рынку, то увидим: с января по июнь в городе было сдано 5,9 тыс. квартир в 20 новостройках (те самые 289 тыс. кв. м жилья). Для сравнения, за первую половину 2024 года, по данным Ростовстата, в мегаполисе ввели в эксплуатацию чуть более 260 тыс. кв. м жилья (свыше 2,8 тыс. квартир). Рост объемов ввода жилья в первой половине 2025 года, прежде всего, обусловлен завершением проектов, которые были начаты в конце 2022-го и в течение всего 2023 годов, так как средний срок возведения одного многоквартирного дома составляет 24 месяца. Именно в эти два с половиной-три года был наибольший всплеск программ по субсидированию ипотечных кредитов со стороны государства и, как следствие, высокий интерес со стороны застройщиков к реализации крупных жилищных проектов.

Достаточны ли текущие темпы для Ростова-на-Дону? Если по обеспеченности населения количеством “квадратов” (в расчете на одного человека), то явно недостаточны. Ведь Ростов – это центр одной из самых больших в России агломераций, в которой проживают более 2,5 млн человек. Однако, если исходить из нынешнего платежеспособного спроса населения и достаточности государственных программ по субсидированию (процентной ставки по кредитам в рамках проектного финансирования), то более чем. Кроме того, сейчас нераспроданность построенного жилья в Ростове такая же высокая, как и в других городах-миллионниках (50-70%). Для реализации всех уже сданных квартир потребуется несколько лет. Девелоперы вынуждены приостанавливать реализуемые проекты и “замораживать” новые. В ряде компаний говорят, что сейчас даже не спешат приступать к новым очередям крупных ЖК, пока не убедятся в хорошем спросе на квартиры в только что законченных новостройках.

С другой стороны, по данным консалтинговой компании MACON сейчас в Ростове-на-Дону заявлены к реализации 3,8 млн кв. м жилья, из которых 3,4 млн – это реальные проекты: идет активная застройка, есть продажи. Порядка 400 тыс. “квадратов” – проекты “в запасе”, которые в любой момент могут стартовать. Если их реализовать, то физические объемы вырастут. Но сможет ли их переварить рынок, учитывая не очень высокую покупательскую способность населения и довольно высокий средний уровень цены за квадратный метр (145 тыс. руб.).

На развитие в Ростовской области рынка новостроек влияет решение со стороны власти вопросов, связанных с наличием необходимой инфраструктуры (социальной, спортивной, коммерческой и т. д.) и коммуникаций (дороги, газовые, водопроводные и электрические сети) в местах возможного строительства. Сейчас каждый новый крупный жилищный проект должен соответствовать критериям комплексного развития территорий (КРТ). Под это на Дону формируется новая нормативно-правовая база. Это положительная история, поскольку она про то, что в регионе должны быть четкие понятные и единые для всех правила игры на этом рынке. А еще нужны меры государственной и региональной поддержки застройщиков, деятельность которых направлена на расширение и усиление агломерации, а также на участие в программах расселения граждан из аварийного жилья. Это, безусловно, мощный социальный аспект. Наряду со строительством новых школ, детских садов и поликлиник».