В Ярославской области стартовал сезон охоты на медведей и волков

В Ярославской области 1 августа открылся сезон охоты на бурого медведя и на волка. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году охотникам разрешено добыть 268 медведей, что составляет 20% от общей численности этих животных в регионе. При этом запрещено добывать медвежат до года и медведиц с детенышами. Охота на медведя продлится до 31 декабря.

Волков можно добыть не более 10 штук в сутки, к настоящему моменту выдано 259 разрешений. При этом в 2024 году в области добыли 40 особей. Сезон охоты на волка продлится до 31 марта 2026 года.

Ранее губернатор Михаил Евраев подписал указ, которым были установлены лимиты добычи диких животных на период с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026-го.