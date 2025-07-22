В регионе увеличили лимиты добычи диких животных

В Ярославской области установлены лимиты добычи диких животных на период с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026-го. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По большинству позиций лимиты увеличены по сравнению с предыдущим сезоном. В частности, лосей разрешено добыть 3488 особей. В прошлом периоде можно было отстрелить 3383 лося, но охотникам не удалось выполнить этот план, фактически добыто 3166 лосей. Похожая ситуация и с другими животными, лимит полностью не был выбран ни по одной позиции.

Благородных оленей в предстоящем сезоне можно будет добыть 71 (64 в прошлом сезоне), пятнистых оленей — 111 (104), барсука — 61 (54), европейскую лань — 5 (3). Не изменился лимит по медведям — 268, однако в прошлом году охотникам удалось добыть лишь 42 особи.

Сократился лимит только по выдре, с 2 до 1 особи, при этом ни одной выдры охотники в прошлом сезоне не добыли.

Антон Голицын