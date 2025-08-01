Лавров: США осознают первопричины украинского кризиса

Обсуждение украинского кризиса между Россией и США, начатое в начале года, приносит положительные результаты, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, из-за настойчивости американского президента Дональда Трампа Киев согласился возобновить переговоры с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Министр добавил, что администрация президента США осознает сложившиеся реалии и первопричины конфликта и старается учитывать их. В числе главных первопричин конфликта российская сторона ранее называла расширение НАТО на восток и русофобские тенденции на Украине.

«Возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике, отказ от которой при Джо Байдене противоречил здравому смыслу»,— сказал Сергей Лавров (цитата по сайту МИДа). Так он ответил на вопрос СМИ о недавних словам госсекретаря США Марко Рубио. Тот вчера сообщил, что РФ и США провели на этой недели встречу по урегулированию украинского кризиса. Однако никакого прогресса, добавил господин Рубио, американская сторона пока не увидела.