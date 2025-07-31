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Рубио: США и Россия провели на этой неделе встречу по урегулированию на Украине

На этой неделе США провели встречу с Россией по вопросам мирного урегулирования, сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio.

Фото: Mandel Ngan / Reuters, Mandel Ngan / Pool / Reuters

Фото: Mandel Ngan / Reuters, Mandel Ngan / Pool / Reuters

Господин Рубио также добавил, что на этой неделе прошел разговор «с некоторыми из высокопоставленных людей Путина», направленный на достижение взаимопонимания относительно пути к миру. «Но мы не увидели никакого прогресса в этом направлении»,— подчеркнул госсекретарь (цитата по сайту Госдепа).

28 июля президент США Дональд Трамп сократил крайний срок для достижения мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, по истечении которого Россию ждут «беспрецедентные санкции». Дедлайн был установлен на 10–12 дней. Глава Белого дома также заявил, что больше не заинтересован в разговорах с президентом России Владимиром Путиным.

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