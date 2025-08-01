Главу орловского муниципалитета отстранили от работы из-за обвинений в афере

Заводской райсуд Орла сегодня удовлетворил ходатайство следователя регионального СКР и отстранил Бориса Макашова от должности главы района на время следствия. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в ведомстве.

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Кроме того, накануне господину Макашову продлили меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 октября. Аналогичное решение было принято в отношении второго обвиняемого — председателя местного совета депутатов Владимира Марахина.

Обоим фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, обвиняемые обманом приобрели право собственности на ряд земельных участков в пользу подконтрольного господину Марахину ООО «Луганское» (зарегистрировано в Орловской области, занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур). Ущерб от действий подозреваемых ранее оценивался в 5,5 млн руб.

О задержании Владимира Марахина и Бориса Макашова стало известно в начале июня. Тогда же их отправили под домашний арест на два месяца.

Адвокаты господина Марахина Сергей Бородин и Алексей Азаров из адвокатской конторы «Бородин и партнеры» со ссылкой на коллег своего подзащитного сообщили, что уголовное дело якобы возникло на фоне многолетних земельных споров между администрацией района и крупными агрофирмами: «Следственные действия могут быть проявлением силового давления на органы местного самоуправления в интересах крупного бизнеса».

Представители защиты Владимира Марахина добавили, что следствие якобы считает преступлением исправление реестровой ошибки. «Постановлением главы района у двух участков были скорректированы границы и изменены кадастровые номера. Позднее выяснилось, что один из участков пересекается с землями, находящимися в паевой собственности, а другой расположен в заболоченной местности и не может быть использован для сельскохозяйственной деятельности. Компания обратилась к администрации района с предложением исправить реестровую ошибку или вернуть деньги за участки и получить их обратно в муниципальную собственность»,— рассказали в адвокатской конторе «Бородин и партнеры».

Алина Морозова