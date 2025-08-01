Ярославский минздрав объяснил уход главврача КБ №2

Уход депутата Ярославской областной думы Сергея Давлетова с поста главного врача клинической больницы №2 Ярославля стал результатом выявленных в учреждении проблем, пояснили в областном министерстве здравоохранения. Комментарий минздрава приводит региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Господин Давлетов стал главврачом 22 июля 2020 года. 9 июля 2025 года он покинул пост. «По истечении срока трудового договора министерство здравоохранения региона не сочло эффективным его дальнейшее пребывание в данной должности»,— объяснили в минздраве.

В профильном министерстве пояснили, что во время проверки больницы №2 был выявлен факт простаивания оборудования на 46 млн руб., это повлияло на оперативность лечения. В минздраве добавили, что пациенты также жаловались на большие очереди к врачам, трудности обращения к профильным специалистам, сложности с госпитализацией, проблемы с обеспечением льготными лекарствами, удручающее состояние помещений больницы на улице Попова.

«Апогей жалоб пришелся на конец апреля – начало мая, когда при очередном похолодании руководитель КБ №2 не смог обеспечить отопление стационара. Дошло до того, что в ситуацию вмешалась прокуратура»,— пояснили в минздраве.

В настоящее время в больнице не хватает кадров (27 врачей и 33 специалистов со средним медицинским образованием). Также наблюдается финансовая нестабильность учреждения. С 1 августа главным врачом КБ №2 назначен выпускник ЯГМУ 1998 года Игорь Маклаков.

«Предстоит сделать многое для исправления общей ситуации, чтобы пациенты были довольны оперативностью и качеством оказания медицинских услуг. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения региона»,— говорится в сообщении минздрава.

Алла Чижова