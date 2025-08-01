Суд Боснии и Герцеговины отверг апелляцию на приговор Додику

Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) оставила в силе приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику. 26 февраля его признали виновным в неисполнении решений высокого представителя ООН в БиГ Кристана Шмидта, судья заочно приговорил господина Додика к году лишения свободы и шести годам запрета на государственную службу.

Милорад Додик назвал свой приговор ударом по Республике Сербской. Он заявил, что не допустит досрочных президентских выборов в энтитете. «Я призываю своих соратников отвергнуть любую возможность проведения досрочных президентских выборов и привлечь полицию для предотвращения организации избирательных участков»,— заявил президент республики (цитата по «Радио и телевидение Республики Сербской»).

Ранее власти Боснии и Герцеговины объявили Милорада Додика в международный розыск, но Интерпол отказал боснийцам в выдаче ордера. БиГ предприняла самостоятельные попытки ареста, но главу Республики Сербской отстояли охраняющие его полиция и спецназ. У энтитета нет своей армии, но есть хорошо оснащенная полиция, чья численность, по данным боснийских СМИ, достигает 10 тыс. человек.

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