До конца года в Ставропольском крае обновят 155 км энергосетей
За первые шесть месяцев 2025 года в Ставропольском крае обновили 46 км старых энергосетей. Их заменили на самонесущий изолированный провод, который гораздо устойчивее к механическим повреждениям. До конца года планируется обновить еще 155 км, сообщили в правительстве региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Кроме того, на линии электропередачи 330 кВ «Ставрополь – Благодарная» специалисты установили более с770 ограничителей напряжения. Таким образом они обеспечили устойчивость оборудования к скачкам напряжения во время грозы.
В рамках подготовки энергосетевого комплекса к зиме особое внимание уделят Предгорному округу и Ессентукам.