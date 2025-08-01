До конца года в Ставропольском крае обновят 155 км энергосетей

За первые шесть месяцев 2025 года в Ставропольском крае обновили 46 км старых энергосетей. Их заменили на самонесущий изолированный провод, который гораздо устойчивее к механическим повреждениям. До конца года планируется обновить еще 155 км, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, на линии электропередачи 330 кВ «Ставрополь – Благодарная» специалисты установили более с770 ограничителей напряжения. Таким образом они обеспечили устойчивость оборудования к скачкам напряжения во время грозы.

В рамках подготовки энергосетевого комплекса к зиме особое внимание уделят Предгорному округу и Ессентукам.

Мария Хоперская