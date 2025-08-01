Сотрудницу переславской администрации подозревают в превышении полномочий

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности) в отношении сотрудницы администрации Переславля-Залесского. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Переславля-Залесского Фото: Пресс-служба администрации Переславля-Залесского

По версии переславской прокуратуры, в марте 2023 года сотрудница, являясь членом межведомственной комиссии по назначению социальной помощи жителям, оформила пакет документов на получение социального контракта для покупки трактора и навесного оборудования на имя отца своего коллеги. На эти цели из бюджета было выделено 350 тыс. руб.

При этом не проверялись нуждаемость заявителя в тракторе и наличие у него возможности заниматься предпринимательством. Не учтено и отсутствие прав необходимой категории. В действительности транспортное средство было куплено сыном заявителя еще до подачи заявления и за 20 тыс. руб.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Результаты прокурорской проверки были направлены следователям, что и привело к возбуждению дела.

Алла Чижова