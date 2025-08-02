В первом полугодии 2025 года доля автокредитов с первоначальным взносом более 50% в Марий Эл увеличилась с 16% до 25%. В то же время средняя ставка на новые автомобили снизилась на 8,9 процентного пункта до 7,4%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Авто.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл доля автокредитов с крупным первоначальным взносом выросла до 25%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Марий Эл доля автокредитов с крупным первоначальным взносом выросла до 25%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За первые шесть месяцев 2025 года процент одобрения заявок на автокредиты в республике снизился до 63% против 81% в аналогичном периоде прошлого года. Средний размер автокредита уменьшился на 15% до 1,18 млн рублей, а средняя цена автомобиля, купленного в кредит, сократилась на 6% до 1,67 млн рублей.

По подержанным автомобилям ставка выросла до 26%, что на 8,4 процентного пункта выше июля 2024 года. Наибольшая доля займов (53%) была предоставлена на 84 месяца, что на 3 процентных пункта ниже прошлогоднего показателя.

Доля заемщиков с первоначальным взносом 20-30% снизилась с 28% до 17%, а с минимальным взносом выросла с 6% до 16%. Женщины реже подают заявки на автокредит, но чаще получают одобрение — 65% против 61% у мужчин. Основное ядро заемщиков составляют люди в возрасте 36-49 лет.

Аналогичные тенденции наблюдаются в соседних регионах. В Татарстане доля автокредитов с взносом более 50% осталась на уровне 28%, а средняя ставка на новые автомобили снизилась на 3,6 процентного пункта до 10,3%. В Чувашии доля крупных взносов выросла с 28% до 40%, а ставка на новые машины снизилась на 2,7 процентного пункта до 10,5%.

Анар Зейналов