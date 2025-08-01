«Азимут» готовится к запуску рейсов в Саудовскую Аравию

Минтранс России ожидает, что «Азимут» в октябре запустит рейсы в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил замглавы ведомства Владимир Потешкин.

«Авиакомпания "Азимут" сейчас проходит у нас все процедуры подготовления, аккредитацию соответствующую»,— сказал он на церемонии, посвященной запуску авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией (цитата по ТАСС).

Господин Потешкин добавил, что в октябре регулярные рейсы в Россию запустит саудовская авиакомпания Saudia.

Сегодня во Внуково приземлился первый регулярный рейс из Эр-Рияда авиакомпании Flynas. Из данных на сайте авиаперевозчика следует, что рейсы в Москву будут выполняться три раза в неделю.

Подробнее о запуске авиасообщения — в материале «Ъ FM» «Саудовскую Аравию отправляют на взлет».