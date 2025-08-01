Лукашенко: Россия и ЕС стали бы мощью в случае объединения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия и Евросоюз стали бы мощью, если бы объединились. Однако на Западе этого не понимают, добавил он.

«Им надо не таскаться с нами лоб в лоб, а вместе быть»,— заявил господин Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на острове Валаам (цитата по сайту Кремля).

По мнению Александра Лукашенко, США никогда бы не допустили объединения России и ЕС. «Это страшно для них,— подчеркнул он.— Это страшнее, чем Китай бы было».

Белорусский президент также сказал, что Россия и Белоруссия готовы продолжать отстаивать свои интересы на международной арене и не позволят никому поставить себя на колени.