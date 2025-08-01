Лукашенко: никому не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени

Россия и Белоруссия готовы продолжать отстаивать свои интересы и не отступят от этой цели. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если перед нами (Россией и Белоруссией.— "Ъ") закрыл кто-то дверь — в мире очень много открытых дверей. В нашем мире никому не удастся на колени нас поставить»,— сказал господин Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на острове Валаам.

По словам Александра Лукашенко, Россия и Белоруссия сделали «очень серьезный разворот» за последние пять лет. Он считает, что спустя время мир оценит это.